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Тепло і сонячно, але місцями волого: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Вівторок 10 травня 2022 07:00
Тепло і сонячно, але місцями волого: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні очікуються дощі на сході, а на заході до +21 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 10 травня, в Україні погода буде сонячною, проте у деяких східних районах очікуються дощі. При цьому стовпчики термометрів подекуди вдень сягнуть до +21.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади у вигляді невеликого дощу пройдуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На решті території сухо. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +3 +6, вдень +14 +17 градусів;
  • на заході вночі +3 +5 градусів, а вдень +19 +21;
  • у східних областях вночі +3 +5, вдень +14 +17 градусів;
  • на півдні країни вночі +9 +11 градусів, а вдень +16 +19;
  • у центральних областях вночі +3 +5, вдень +16 +18 градусів.

Тепло і сонячно, але місцями волого: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві та області

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Температура по області вночі +1 +5 градусів, а вдень +14 +19.

У Києві вночі +4 +6, а вдень +15 +17 градусів.

Тепло і сонячно, але місцями волого: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, нещодавно синоптики попередили, що в Україну йдуть дощі та сильне потепління.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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