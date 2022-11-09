Тепло ще тримається. Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні завтра

У четвер, 10 листопада, в Україні буде тепло та сонячно. На дощі очікувати не доводиться, окрім західних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз у Facebook синоптика Наталки Діденко.

"10 листопада красива тепла погода в Україні триватиме. І завтра буде привід порадіти сонцю чи просто сухій погоді. І лише в західних областях атмосферний фронт організує звичну осінню погоді - хмарно та часом дощі", - розповіла вона.

За словами синоптика, температура повітря в Україні протягом дня четверга коливатиметься в межах +9...+14 градусів.

"У Києві 10 листопада буде без дощу, близько +10 градусів - хороша погода", - додала Діденко.