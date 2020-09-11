Тепло и без осадков: прогноз погоды на сегодня

В Украине 11 сентября ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +19 до +29.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех регионах

На всей территории Украины будет солнечная, с переменной облачностью погода. Температура воздуха днем в центральных и западных областях будет от +20 до +24, кроме Волынской и Ровенской областях, где температура воздуха будет немного ниже +19+21. Ночью в западных и центральных регионах прогнозируют +8+12 градусов.

На юге, востоке и Закарпатской области ожидается +26+28 тепла днем, ночью +14+17.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +20+22, а ночью +11+13.

Напомним, по прогнозам синоптиков, после нескольких холодных и дождливых дней в Украину вновь вернется ясная и солнечная погода, а температура воздуха снова начнет подниматься.

Отметим, вчера в Украине было немного теплее, температура воздуха поднималась до +29 градусов.