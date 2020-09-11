Тепло і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

В Україні 11 вересня очікується тепла погода без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від +19 до +29.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх регіонах

На всій території України буде сонячна, з мінливою хмарністю погода. Температура повітря вдень у центральних та західних областях буде від +20 до +24, крім Волинській і Рівненській областях, де температура повітря буде трохи нижче +19+21. Вночі в західних і центральних регіонах прогнозують +8+12 градусів.

На півдні, сході та Закарпатської області очікується +26+28 тепла вдень, вночі +14+17.

Прогноз в Києві

сьогодні В Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень становитиме +20+22, а вночі +11+13.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, після декількох холодних і дощових днів в Україну знову повернеться ясна і сонячна погода, а температура повітря знову почне підніматися.

Зазначимо, вчора в Україні було трохи тепліше, температура повітря піднімалася до +29 градусів.