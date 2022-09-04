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Тепло и без осадков: прогноз погоды на понедельник

Фото: В Украине 5 сентября будет тепло и без осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 5 сентября, в Украине будет тепло и без осадков. Однако в Карпатах прогнозируется туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, ночью и утром в Карпатском регионе местами ожидается туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +6 +11 градусов, а на крайнем юге страны до +13. При этом в восточных и Сумской областях ночью температура будет колебаться от +3 до +8; а днем от +15 +20. В то же время в южной части и на Закарпатье до +23.

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области прогнозируется небольшая облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +6 +11 градусов, а днем +15 +20. При этом в Киеве ночью ожидается +9 +11, а днем +17 +19 градусов.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в первой половине сентября в Украине ожидается прохладная осенняя погода. Температура на большей части не поднимется выше 20 градусов.

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Погода в Украине