Тепло і без опадів: прогноз погоди на понеділок

За прогнозом синоптиків, вночі та вранці в Карпатському регіоні місцями очікується туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі складе +6 +11 градусів, а на крайньому півдні країни до +13. При цьому в східних і Сумській областях вночі температура коливатиметься від +3 до +8; а вдень від +15 +20. Водночас у південній частині та на Закарпатті до +23.

Погода в Києві та області

У Києві та Київській області прогнозується невелика хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря по області вночі становитиме +6 +11 градусів, а вдень +15 +20. При цьому в Києві вночі очікується +9 +11, а вдень +17 +19 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у першій половині вересня в Україні очікується прохолодна осіння погода. Температура на більшій частині не підніметься вище 20 градусів.