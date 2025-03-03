Тепло набирає обертів: синоптик дала прогноз погоди на завтра

"Поступово наростатиме тепло і вже всередині тижня максимальна температура повітря становитиме +10+15 градусів, у західних областях до +17 градусів. Але не поспішаємо - у нас ще вівторок не приголублений", - написала Діденко.

За її даними, у вівторок, 4 березня, в Україні очікується суха погода, повсюди без опадів.

Температура повітря протягом дня очікується в межах до +8 градусів, а на сході до +5 градусів. У західній частині буде до +12 градусів.

Попри це в Україні завтра очікуються пориви вітру, які можуть досягати 15-20 м/с.

Погода у Києві

У столиці завтра очікується сильний вітер, але опади 4-го березня малоймовірні. Впродовж дня повітря у столиці прогріється до +8 градусів.

"А вже з середи градуси - тигидик, тигидик вгору - до першого справжнього весняного тепла", - написала Діденко.