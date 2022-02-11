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Тепло, але місцями зі снігом та дощами: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, П'ятниця 11 лютого 2022 06:00
Тепло, але місцями зі снігом та дощами: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні погода в Україні буде теплою але місцями йтиме сніг з дощем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 лютого в Україні все ще переважатиме тепла погода. Істотних опадів не очікується, лише у північно-східних та західних регіонах йтиме невеликий дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у північно-східних областях невеликий мокрий сніг, вдень у західних областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

У північних, східних, центральних областях, в Карпатах та на Закарпатті на дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, з періодичними поривами до сильного.

Температура повітря становитиме:

  • у західних областях вдень +5 +8, вночі 0 +3 градуси;
  • на півночі країни +4 +7 градусів вдень, вночі від -1 до +2;
  • у східних областях вдень +4 +8, а вночі -1 +1 градуси;
  • на півдні країни +9 +11 градусів вдень, вночі 0 +3;
  • у центральних областях +6 +9 вдень, а вночі 0 +2 градуси.

Тепло, але місцями зі снігом та дощами: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Стовпчик термометра вдень покажуть +5 +7 градусів, а вночі +1 +3.

Тепло, але місцями зі снігом та дощами: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україні наприкінці цього тижня очікується зниження нічної температури нижче нуля.

Додамо, за місяць у Києві кліматологи зафіксували чотири температурних рекорди.

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