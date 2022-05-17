Тепло, местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 17 мая, погода в Украине будет преимущественно солнечной и теплой. В части западных регионов прогнозируются осадки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня на западе пройдут осадки в виде дождя. Мокро будет во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
В столице и Киевской области сегодня ночью и днем будет сухо и солнечно. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +7 +9, а днем +18 +20 градуса.
Напомним, ранее синоптики рассказали, что скоро в Украине изменится погода.
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