Тепло, місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 17 травня, погода в Україні буде переважно сонячною та теплою. В частині західних регіонів прогнозуються опади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні на заході пройдуть опади у вигляді дощу. Мокро буде у Львівській, Івано-франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях, подекуди грози. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
У столиці та Київській області сьогодні вночі та вдень буде сухо та сонячно. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +7 +9, а вдень +18 +20 градуси.
Нагадаємо, раніше синоптики розказали, що скоро в Україні зміниться погода.
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