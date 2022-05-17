Тепло, местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 17 мая, погода в Украине будет преимущественно солнечной и теплой. В части западных регионов прогнозируются осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на западе пройдут осадки в виде дождя. Мокро будет во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +5 +8, днем +17 +20 градусов;

на западе ночью +6 +9 градусов, а днем +19 +22;

в восточных областях ночью +6 +9, днем +17 +20 градусов;

на юге страны ночью +11 +14 градусов, а днем +20 +22;

в центральных областях ночью +6 +9, днем +18 +21 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня ночью и днем будет сухо и солнечно. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +7 +9, а днем +18 +20 градуса.