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Тепло, місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Вівторок 17 травня 2022 07:00
Тепло, місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні очікуються дощі на заході (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 17 травня, погода в Україні буде переважно сонячною та теплою. В частині західних регіонів прогнозуються опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на заході пройдуть опади у вигляді дощу. Мокро буде у Львівській, Івано-франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях, подекуди грози. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +5 +8, вдень +17 +20 градусів;
  • на заході вночі +6 +9 градусів, а вдень +19 +22;
  • у східних областях вночі +6 +9, вдень +17 +20 градусів;
  • на півдні країни вночі +11 +14 градусів, а вдень +20 +22;
  • у центральних областях вночі +6 +9, вдень +18 +21 градусів.

Тепло, місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні вночі та вдень буде сухо та сонячно. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +7 +9, а вдень +18 +20 градуси.

Тепло, місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики розказали, що скоро в Україні зміниться погода.

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Погода в Україні Гідрометцентр
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