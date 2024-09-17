Тепло, как в августе: в Киеве обновлен четвертый температурный рекорд за три дня

В Киеве за последние три дня зафиксировано четыре температурных рекорда. По климатической норме температура воздуха отвечает с начала августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию .

По данным климатологов, 16 сентября в Киеве минимальная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,5 градуса тепла. Предыдущее рекордное значение 1955 превышено на 0,9 градусов.

Кроме того, минимальная температура воздуха 15 сентября в Киеве оказалась самой высокой для этого дня и снизилась лишь до 19,4 градуса. Предыдущее рекордное значение 1909 превышено на 1,9 градусов. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этой даты и составила 23,3 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 1909 года на 0,2 градуса, а климатическую норму - на 7,7 градуса.

Минимальная температура воздуха 14 сентября в столице оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,1 градуса тепла. Предыдущее рекордное значение 2011 превышено на 0,6 градусов.

Всего с начала месяца уже установлено семь температурных рекордов.