Тепло як ніколи. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

На вихідних, 25-26 січня, в Україні опадів не буде. А погода очікується дуже теплою, як для кінця січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Субота, 25 січня

У суботу, 25 січня, в Україні буде похмуро, але без опадів. Очікується тепла погода. Вночі температура мінімально знизиться до позначки -1....+1 градусів. В деяких областях очікується до +2, в Донецькій - до +3, на півдні вночі до +7 градусів (в Одеській області).

Вдень також буде тепло, в більшості областей в межах +7,+8. НАйхолодніше вдень буде у:

в Чернігівській, Сумській, Харківській, +2...+4 градусів;

в Луганській області +1...+3 градусів.

Найтепліше вдень буде в Криму, до +11 градусів. В Києві без опадів, вночі до +2, вдень до +5.

Погода в Україні 25 січня (meteo.gov.ua)

Неділя, 26 січня

У неділю, 26 січня, похмура погода піде, а вдень буде ще тепліше. Зокрема, на півдні, в Криму, що стане максимальним показником, очікується до +12 градусів.

В інших регіонах вдень очікується до +7...+9 градусів, в залежності від області. В Києві вночі в межах 0...+2, вдень в межах +6...+8 градусів.

Вночі мінімально буде в межах -1..+1 градусів - в Луганській, Харківській та Чернівецькій областях. В інших регіонах вночі буде плюсова температура.

Погода в Україні 26 січня (meteo.gov.ua)