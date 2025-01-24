Тепло як ніколи. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні
На вихідних, 25-26 січня, в Україні опадів не буде. А погода очікується дуже теплою, як для кінця січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Субота, 25 січня
У суботу, 25 січня, в Україні буде похмуро, але без опадів. Очікується тепла погода. Вночі температура мінімально знизиться до позначки -1....+1 градусів. В деяких областях очікується до +2, в Донецькій - до +3, на півдні вночі до +7 градусів (в Одеській області).
Вдень також буде тепло, в більшості областей в межах +7,+8. НАйхолодніше вдень буде у:
- в Чернігівській, Сумській, Харківській, +2...+4 градусів;
- в Луганській області +1...+3 градусів.
Найтепліше вдень буде в Криму, до +11 градусів. В Києві без опадів, вночі до +2, вдень до +5.
Погода в Україні 25 січня (meteo.gov.ua)
Неділя, 26 січня
У неділю, 26 січня, похмура погода піде, а вдень буде ще тепліше. Зокрема, на півдні, в Криму, що стане максимальним показником, очікується до +12 градусів.
В інших регіонах вдень очікується до +7...+9 градусів, в залежності від області. В Києві вночі в межах 0...+2, вдень в межах +6...+8 градусів.
Вночі мінімально буде в межах -1..+1 градусів - в Луганській, Харківській та Чернівецькій областях. В інших регіонах вночі буде плюсова температура.
Погода в Україні 26 січня (meteo.gov.ua)
Пік найтеплішої погоди в Україні
На початку наступного тижня в Україні очікується пік найтеплішої погоди.
"Пік найтеплішої погоди, за попередніми прогнозами, очікується 27-29 січня, коли у південній частині та в західних областях ймовірно подекуди до +12....+15 градусів", - розповіла синоптик Наталка Діденко.
Додамо, що у лютому 2025 року в Україні середня місячна температура повітря прогнозується від -3...+2 градусів. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.
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