Тепло і дощі. Синоптики розповіли, де чекати опади завтра в Україні

Завтра, 14 квітня, в Україні буде тепло, до 26° тепла. Дощі будуть місцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті місцями до 26°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°", - зазначили синоптики.

"Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень у більшості західних, ввечері й місцями у північних областях короткочасні дощі, місцями грози", - йдеться у повідомленні.

Погода влітку 2024 в Україні

Погода в Україні цього літа може принести чимало сюрпризів, бо зараз на неї має вплив два потужних чинники - "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья", а ще - потужна та дуже активна сонячна радіація.

Спеку влітку очікувати варто, а от певних рекордів - можливо й ні. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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