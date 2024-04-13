ua en ru
Сб, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тепло и дожди. Синоптики рассказали, где ждать осадки завтра в Украине

Украина, Суббота 13 апреля 2024 14:24
UA EN RU
Тепло и дожди. Синоптики рассказали, где ждать осадки завтра в Украине Фото: синоптики дали прогноз на 14 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 14 апреля, в Украине будет тепло, до 26° тепла. Дожди будут местами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем в большинстве западных, вечером и местами в северных областях кратковременные дожди, местами грозы", - говорится в сообщении.

Ветер будет юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в южной части, Закарпатье и Прикарпатье местами до 26°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°", - отметили синоптики.

Тепло и дожди. Синоптики рассказали, где ждать осадки завтра в Украине

Погода летом 2024 в Украине

Погода в Украине этим летом может принести немало сюрпризов, потому что сейчас на нее влияют два мощных фактора - "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья", а еще - мощная и очень активная солнечная радиация. Жары летом ожидать стоит, а вот определенных рекордов - возможно и нет. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Чего ждать от курса доллара: банкир дал прогноз на следующую неделю
Чего ждать от курса доллара: банкир дал прогноз на следующую неделю
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский