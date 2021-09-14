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Тепло, но дожди в четырех областях: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 14 сентября ухудшится в четырех областях. Дожди прогнозируют во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди ожидаются во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В других регионах будет сухо.

На западе температура воздуха днем составит +21+25, а ночью +10+13.

На севере днем будет +20+22, а ночью +9+12.

В центре прогнозируют днем +21+26, а ночью +8+12.

На востоке ожидается днем +25+28, а ночью +9+13.

На юге днем будет +25+29, а ночью +11+14.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +21+23, а ночью +11+13.

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Погода в Украине