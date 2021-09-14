Тепло, але дощі у чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 14 вересня погіршиться у чотирьох областях. Дощі прогнозують у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сьогодні дощі очікуються у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. В інших регіонах буде сухо.
На заході температура повітря вдень складе +21+25, а вночі +10+13.
На півночі вдень буде +20+22, а вночі +9+12.
У центрі прогнозують вдень +21+26, а вночі +8+12.
На сході очікується вдень +25+28, а вночі +9+13.
На півдні вдень буде +25+29, а вночі +11+14.
У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +21+23, а вночі +11+13.