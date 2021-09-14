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Тепло, але дощі у чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 08:00
Тепло, але дощі у чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні будуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні 14 вересня погіршиться у чотирьох областях. Дощі прогнозують у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі очікуються у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. В інших регіонах буде сухо.

На заході температура повітря вдень складе +21+25, а вночі +10+13.

На півночі вдень буде +20+22, а вночі +9+12.

У центрі прогнозують вдень +21+26, а вночі +8+12.

На сході очікується вдень +25+28, а вночі +9+13.

На півдні вдень буде +25+29, а вночі +11+14.

Тепло, але дощі у чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +21+23, а вночі +11+13.

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