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Тепло буде не скрізь: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні сьогодні буде плюсова температура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 3 березня, буде сонячною, але у деяких областях можливі дрібні дощі. Тепло буде не скрізь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Невеликі дощі прогнозуються на заході України, а саме у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

На решті території без істотних опадів. Вітер східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень у східних областях місцями пориви до 15-18 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень у більшості областей +3 +8 градусів, а на заході до +6 +11.

Вночі очікується від +2 до -3, у західних областях від 0 до +5 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж буде сонячно, опадів не очікується. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +4 +6 градусів, а вночі близько нуля градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде в Україні у перший місяць весни.

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