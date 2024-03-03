Тепло будет не везде: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Небольшие дожди прогнозируются на западе Украины, а именно в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

На остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Днем в восточных областях местами порывы до 15-18 м/с.

Столбики термометров покажут днем в большинстве областей +3 +8 градусов, а на западе до +6 +11.

Ночью ожидается от +2 до -3, в западных областях от 0 до +5 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже будет солнечно, осадков не ожидается. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +4 +6 градусов, а ночью около нуля.