Тепло в авто в будь-яку погоду: як вибрати додатковий обігрівач

Причин, з яких в машині не гріє штатна пічка, достатньо у будь-якої моделі. З іншого боку, на перший погляд варіантів замінити її теж чимало. Але далеко не кожен обігрівач насправді може обігріти людей, які їдуть в автомобілі.
Про кілька реальних способів обігріти салон автомобіля читайте в матеріалі РБК-Україна.
Оскільки ця тема упродовж десятиліть залишається актуальною для тисяч і тисяч автомобілістів, оригінальних ідей допитливим водійським розумом народжено чимало. Тож спочатку ми скажемо, який обігрівач вам точно не потрібен.
Не варто пов’язувати свій автомобіль з такими обігрівачами:
Ми не можемо сказати, що нижче приводимо найкращі додаткові обігрівачі чи що цей перелік буде вичерпним, але це варіанти випробовувані і найчастіше безпечні.
Автономний підігрівач (т. зв. автономка). Назвати цей варіант ідеальним заважає тільки його ціна. І ще той факт, що врешті решт він використовує частину штатного "клімату" – який, як ми розуміємо, на конкретному авто може бути проблемним. Проте це ще й найбільш безпечний спосіб обігріти салон машини, а разом з тим прогрівається і її двигун. Автономка використовує пальне з бака машини, і дуже важливо, що вона дає змогу програмувати мікроклімат в машині та дистанційно керувати ним. Оскільки інсталяція пов’язана з втручанням в систему охолодження двигуна та в електрообладнання машини, така система обходиться власнику в 400 – 1000 доларів.
Газовий опалювач. Повна протилежність першому випадку, свого роду експромт: пристрій фактично туристський, проте за певних умов зручний і ефективний. Не все гаразд з безпекою, бо при використанні газового обігрівача треба дотримуватись особливих правил безпеки: забезпечити вентиляцію і тримати пристрій на відстані від оббивки та пластика інтер’єру. Інфрачервона горілка, яка видає тепло, об’єднана в один корпус з регулятором та відсіком для 220-грамового балончика із пропан-бутаном. Тож полум’я тут закрите практично з усіх боків. Ціна такої міні-пічки від 30 доларів, повний балончик з газом обходиться ще порядку 1–2 доларів. Якщо користуватись газовим обігрівачем на ходу, його треба якось зафіксувати.
Переносний дизельний обігрівач. Дуже цікавий пристрій, розрахований на більшу продуктивність, фактично це переносна піч у форм-факторі компактної валізи. Споживає дизпаливо, залите просто у нього самого, керується з пульта, має автоматизований запуск, також часто його можна програмувати за таймером і за температурою у приміщенні. Принциповий недолік у тому, що потрібно мати два отвори з машини назовні – для випуску вихлопних газів надвір і для забору свіжого повітря всередину. І не в кожній легковій автівці для такої пічки знайдеться місце: середньостатистична модель має габарити 320x260x420 мм. Також потрібне електричне живлення, яке можна брати від бортової мережі авто. Ціна дизельного обігрівача в районі 300 доларів, на годину йому потрібно близько 200 грамів дизпального.
Що є те є – іноді прилаштувати в салоні якісь нештатний обігрівач виходить простіше і дешевше, аніж привести до ладу штатний опалювач автомобіля. І все одно ми б радили приділити увагу в першу чергу рідній кліматичній установці машини. А під час інсталяції в авто якоїсь додаткової пічки, якщо до цього дійде справа, пам’ятайте про правила безпеки: пожежної, електротехнічної та так званої пасивної – на випадок можливого ДТП.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і Motor.
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