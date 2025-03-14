Тепло в авто в будь-яку погоду: як вибрати додатковий обігрівач

Оскільки ця тема упродовж десятиліть залишається актуальною для тисяч і тисяч автомобілістів, оригінальних ідей допитливим водійським розумом народжено чимало. Тож спочатку ми скажемо, який обігрівач вам точно не потрібен.

Неправильні обігрівачі

Не варто пов’язувати свій автомобіль з такими обігрівачами:

Паяльна лампа. Старомодній і нехитрий девайс призначений для інших завдань, але повітря теж нагріває ефективно. Біда у тому, що разом з тим від видає цілий факел полум’я температурою 500 – 1000 градуcів C, який може миттєво спалити півмашини.

Електричний дуйчик. Найсучасніший девайс, який кілька років тому хтось почав агресивно продавати через інтернет. Помітно обігрівати салон він не може, бо працює від розетки підкурювача, яка неспроможна витримати більше 120 – 150 ватт потужності (наприклад, дійсно ефективний побутовий електрообігрівач споживає 1000 – 2000 ватт.)

Оливний радіатор (маслорадіатор). Варіант, доступний тільки найбільш майстровитим кулібіним, і якщо ви не знаєте, про що йдеться, не варто і розбиратись. Скажемо тільки, що спроби обігрівати салон теплом оливи, яка циркулює у системі змащування двигуна, некорисні для мотора і безглузді для людей: тепло в машині не стане.

Правильні обігрівачі

Ми не можемо сказати, що нижче приводимо найкращі додаткові обігрівачі чи що цей перелік буде вичерпним, але це варіанти випробовувані і найчастіше безпечні.

Автономний підігрівач (т. зв. автономка). Назвати цей варіант ідеальним заважає тільки його ціна. І ще той факт, що врешті решт він використовує частину штатного "клімату" – який, як ми розуміємо, на конкретному авто може бути проблемним. Проте це ще й найбільш безпечний спосіб обігріти салон машини, а разом з тим прогрівається і її двигун. Автономка використовує пальне з бака машини, і дуже важливо, що вона дає змогу програмувати мікроклімат в машині та дистанційно керувати ним. Оскільки інсталяція пов’язана з втручанням в систему охолодження двигуна та в електрообладнання машини, така система обходиться власнику в 400 – 1000 доларів.

Газовий опалювач. Повна протилежність першому випадку, свого роду експромт: пристрій фактично туристський, проте за певних умов зручний і ефективний. Не все гаразд з безпекою, бо при використанні газового обігрівача треба дотримуватись особливих правил безпеки: забезпечити вентиляцію і тримати пристрій на відстані від оббивки та пластика інтер’єру. Інфрачервона горілка, яка видає тепло, об’єднана в один корпус з регулятором та відсіком для 220-грамового балончика із пропан-бутаном. Тож полум’я тут закрите практично з усіх боків. Ціна такої міні-пічки від 30 доларів, повний балончик з газом обходиться ще порядку 1–2 доларів. Якщо користуватись газовим обігрівачем на ходу, його треба якось зафіксувати.

Переносний дизельний обігрівач. Дуже цікавий пристрій, розрахований на більшу продуктивність, фактично це переносна піч у форм-факторі компактної валізи. Споживає дизпаливо, залите просто у нього самого, керується з пульта, має автоматизований запуск, також часто його можна програмувати за таймером і за температурою у приміщенні. Принциповий недолік у тому, що потрібно мати два отвори з машини назовні – для випуску вихлопних газів надвір і для забору свіжого повітря всередину. І не в кожній легковій автівці для такої пічки знайдеться місце: середньостатистична модель має габарити 320x260x420 мм. Також потрібне електричне живлення, яке можна брати від бортової мережі авто. Ціна дизельного обігрівача в районі 300 доларів, на годину йому потрібно близько 200 грамів дизпального.



Коротко

Що є те є – іноді прилаштувати в салоні якісь нештатний обігрівач виходить простіше і дешевше, аніж привести до ладу штатний опалювач автомобіля. І все одно ми б радили приділити увагу в першу чергу рідній кліматичній установці машини. А під час інсталяції в авто якоїсь додаткової пічки, якщо до цього дійде справа, пам’ятайте про правила безпеки: пожежної, електротехнічної та так званої пасивної – на випадок можливого ДТП.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і Motor.