Тепло, але місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні 5 травня буде теплою, але з мінливою хмарністю. Деякі області накриє дрібний дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Температура повітря вдень буде у межах +14 +16 градусів, а вночі від +6 до +8.

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але дощів не прогнозується. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

На заході та півночі сьогодні вдень повітря прогріється до +11 +16 градусів, а вночі буде +4 +9 градусів.

Стовпчики термометрів у середньому покажуть вдень +17 +22 градуси, а на південному сході до +24. Вночі температура опуститься до +7 +12.

За даними синоптиків, у Чернігівській, Сумській Харківській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується невеликий дощ. На решті території нашої країни без істотних опадів.

Нагадаємо, за минулу добу у Києві знову піднявся рівень води у Дніпрі. Проте до критичного рівня ще понад 1 метр.

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