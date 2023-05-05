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Тепло, но местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Пятница 05 мая 2023 07:00
Тепло, но местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня на западе и севере возможны мелкие дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 5 мая будет теплой, но с переменной облачностью. Некоторые области накроет мелкий дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории нашей страны без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров в среднем покажут днем +17 +22 градуса, а на юго-востоке до +24. Ночью температура опустится до +7 +12.

На западе и севере сегодня днем воздух прогреется до +11 +16 градусов, а ночью будет +4 +9 градусов.

Тепло, но местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но дожди не прогнозируются. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +14 +16 градусов, а ночью от +6 до +8.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве снова поднялся уровень воды в Днепре. Однако до критического уровня еще больше 1 метра.

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