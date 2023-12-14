Тепло, але є нюанс. Якою буде погода в Україні до Різдва

"Із найближчої перспективи - найнижчою очікується температура повітря у ніч на суботу, 16 грудня - 3....9 градусів морозу", - розповіла вона.

За словами синоптика, "і поки що з морозами все".

"Далі, скільки бачить синоптичне око, аж до Різдва - відлига, тепла погода", - констатувала Діденко.

Для довідки

Різдво 25 грудня в Україні

Україна перейшла на новий юліанський церковний календар і дати майже всіх свят зрушили на 13 днів назад. Зокрема, День Святого Миколая, який раніше відзначався 19 грудня, "переїхав" на 6-те. Те саме стосується і Різдва – 25 грудня замість 7 січня. Тобто тепер цикл свят розпочинається з 18 листопада та закінчується 7 січня.