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Тепло, але є нюанс. Якою буде погода в Україні до Різдва

Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні до Різдва 25 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

До Різдва, 25 грудня, в Україні очікується відлига. З цієї картини, щоправда, виб'ється 16 грудня із морозом до 9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Із найближчої перспективи - найнижчою очікується температура повітря у ніч на суботу, 16 грудня - 3....9 градусів морозу", - розповіла вона.

За словами синоптика, "і поки що з морозами все".

"Далі, скільки бачить синоптичне око, аж до Різдва - відлига, тепла погода", - констатувала Діденко.

Для довідки

Різдво 25 грудня в Україні

Україна перейшла на новий юліанський церковний календар і дати майже всіх свят зрушили на 13 днів назад. Зокрема, День Святого Миколая, який раніше відзначався 19 грудня, "переїхав" на 6-те. Те саме стосується і Різдва – 25 грудня замість 7 січня. Тобто тепер цикл свят розпочинається з 18 листопада та закінчується 7 січня.

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