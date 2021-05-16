Тепло до +29 и дожди: прогноз погоды в Украине на воскресенье

Погода по Украине

В северных, центральных и восточных областях ожидается теплая и солнечная погода. Температура повысится до + 25-29 градусов. Ночью прогнозируют до +10-13 градусов.

В западных областях будет несколько прохладнее, температура поднимется до +19-21 градусов. Там будут идти дожди в течение дня. Ночью отметка термометра опустится до + 6-10 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в Киеве осадков не прогнозируют. Температура повысится до +25 градусов днем, а ночью - опустится до +11.

Ветер ожидается юго-восточный 5-10 метров в секунду.