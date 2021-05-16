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Тепло до +29 та дощі: прогноз погоди в Україні на неділю

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Неділя 16 травня 2021 10:00
Тепло до +29 та дощі: прогноз погоди в Україні на неділю Фото: в Україні сьогодні тепло та дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

На більшості території України сьогодні очікується тепла погода. Дещо прохолодніше буде в західних областях, там дощитиме.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Погода по Україні

У північних, центральних та східних областях очікується тепла та сонячна погода. Температура підвищиться до +25-29 градусів. Вночі прогнозують до +10-13 градусів.

У західних областях буде дещо прохолодніше, температура підніметься до +19-21 градусів. Там будуть йти дощі протягом дня. Вночі ствовбчики термометра опуститься до +6-10 градусів.

Тепло до +29 та дощі: прогноз погоди в Україні на неділю

Погода в Києві

Сьогодні в Києві опадів не прогнозують. Температура підвищиться до +25 градусів вдень, а вночі - опуститься до +11.

Вітер очікується південно-східний 5-10 метрів за секунду.

Тепло до +29 та дощі: прогноз погоди в Україні на неділю

Раніше повідомлялося, що в Україні оголошений надвичайний рівень пожежної небезпеки. Він утримуватиметься протягом 14-16 травня.

РБК-Україна писало, що синоптики прогнозують нестійку погоду на вихідні. Подекуди очікуються похолодання та короткочасні дощі з грозами.

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