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Тепло до +25 і дощі на заході: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 18.09.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Тепло до +25 і дощі на заході: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 18 вересня (Getty Images)
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В Україні сьогодні, 18 вересня, очікується тепла погода - повітря прогріє до +25°. У західних областях можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.У більшості західних місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів.

У західних та Житомирській областях вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 20-25°, у західних областях місцями 17-19°.

Тепло до +25 і дощі на заході: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 18 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києвіта області сьогодні мінлива хмарність, вдень без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 20-25°, у Києві 21-23°.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.

Також в Укргідрометцентрі пояснили, як точно вимірюють температуру повітря спеціалісти й чому домашній термометр може "брехати".

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