Тепло до +25 і дощі на заході: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 18 вересня, очікується тепла погода - повітря прогріє до +25°. У західних областях можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 20-25°, у Києві 21-23°.

У Києвіта області сьогодні мінлива хмарність, вдень без опадів.

Фото: якою буде погода в Україні 18 вересня (інфографіка РБК-Україна)

У західних та Житомирській областях вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.У більшості західних місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.

Також в Укргідрометцентрі пояснили, як точно вимірюють температуру повітря спеціалісти й чому домашній термометр може "брехати".