Тепло до +25 и дожди на западе: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 18 сентября, ожидается теплая погода - воздух прогреет до +25°. В западных областях возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В Киеве и области сегодня переменная облачность, днем без осадков.

Фото: какой будет погода в Украине 18 сентября (инфографика РБК-Украина)

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве западных местами кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

Напомним, ранее мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.

Также в Укргидрометцентре объяснили, как точно измеряют температуру воздуха специалисты и почему домашний термометр может "врать".