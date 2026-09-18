ua en ru
Пт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Тепло до +25 и дожди на западе: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 18.09.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Тепло до +25 и дожди на западе: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 18 сентября (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

В Украине сегодня, 18 сентября, ожидается теплая погода - воздух прогреет до +25°. В западных областях возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве западных местами кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

В западных и житомирских областях утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 20-25°, в западных областях местами 17-19°.

Тепло до +25 и дожди на западе: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 18 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня переменная облачность, днем без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 20-25 °, в Киеве 21-23 °.

Напомним, ранее мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.

Также в Укргидрометцентре объяснили, как точно измеряют температуру воздуха специалисты и почему домашний термометр может "врать".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
РФ массированно атаковала Конотоп: повреждены школа, детсад, бизнес и дома
РФ массированно атаковала Конотоп: повреждены школа, детсад, бизнес и дома
Аналитика
Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья