Тепло до +19 и сухо: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 18 апреля будет теплая, температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +19. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западной части страны сегодня будет переменная облачность, днем +11+19, а ночью -3+6. На севере страны днем +10+12, а ночью -1-3. В западных областях тоже немного прохладнее, днем будет +11+14, а ночью +3+5. В центре страны днем будет +10+15, а ночью +3+5. На юге страны переменная облачность и без осадков, днем температура воздуха составит +15+18, а ночью +5+9.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, днем будет +10+12, а ночью 0-2.

Напомним, в результате непогоды на подъезде к Киеву произошло масштабное ДТП, есть погибшие и травмированные.

РБК-Украина писало, что из-за осложнения погоды Киев накрыла пыльная буря, В результате чего в столице частично обрушилась конструкция Подольского моста, а также произошло масштабное ДТП.

Синоптики прогнозируют, что в конце этой недели погода будет достаточно прохладной, местами будет моросить, а в некоторых областях синоптики прогнозируют сильные дожди.