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Тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 08:00
Тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У всіх областях сьогодні мінлива хмарність

Погода в Україні 6 березня тепла, хмарно та температура повітря коливається від +7 до +16. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У всіх областях сьогодні мінлива хмарність. На заході вдень температура повітря складе +7+10, а вночі -2+7. У північних областях вдень температура повітря складе +12+14, а вночі +5+7.

Тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні

У центрі країни вдень +12+15, а вночі +5+7. На сході країни вдень +12+15, а вночі +4+7. Так само тепло і в південних областях, там вдень +13+16, а вночі +5+8.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні тепло, мінлива хмарність. Вдень +12+14, а вночі +5+7.

Тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що вчора у Карпатах різко погіршилась погода. Синоптики оголосили штормове попередження і значний сніг вночі. Крім цього вчора зранку був сніг в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях (сніговий покрив від 5 до 10 см).

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