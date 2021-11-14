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Тепло до +13 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

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Воскресенье 14 ноября 2021 10:00
Тепло до +13 и без осадков: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине сегодня будет теплой (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Погода в Украине 14 ноября будет сухой, осадков не ожидается. Дневная температура местами поднимется до +13.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе Украины сухо и переменная облачность, днем от +5 до +13, ночью от -1 до +3. На севере днем от +4 до +8, ночью от -1 до +2.

В центральной части без осадков, днем от +4 до +8, ночью от -1 до +2. На востоке днем от +4 до +8, ночью от -1 до +1.

На юге днем от +8 до +11, ночью от -1 до +4, в оккупированном Крыму днем до +12.

Тепло до +13 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве сегодня днем от +6 до +8, ночью от 0 до +2. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, осадков не ожидается.

Тепло до +13 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее сообщалось, что с понедельника ожидается значительное похолодание, и на следующей неделе может выпасть снег.

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