Теплий день з дощами: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 25 жовтня, прогнозується до +18°. Водночас в деяких областях дощитиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. У Житомирській, Вінницькій, Одеській областях дощі. На решті території без опадів.
В більшості західних областях вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вдень 13-18°.
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненням, без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12м/с.
Температура по області вдень 13-18°, у Києві близько 14-16°.
Нагадаємо, поки в Україні утримується відносне тепло, Європа готується до перших проявів зими. Виходячи з попередніх прогнозів, вже незабаром місцями може випасти чимало снігу.
Також раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня. Узахідних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.