Теплий день з дощами: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 25 жовтня, прогнозується до +18°. Водночас в деяких областях дощитиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. У Житомирській, Вінницькій, Одеській областях дощі. На решті території без опадів.

В більшості західних областях вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вдень 13-18°.

Фото: якою буде погода в Україні 25 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненням, без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12м/с.

Температура по області вдень 13-18°, у Києві близько 14-16°.