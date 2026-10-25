Теплый день с дождями: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 25 октября, прогнозируется до +18°. В то же время в некоторых областях будет дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине облачно с прояснениями. В Житомирской, Винницкой и Одесской областях дожди. На остальной территории без осадков.
В большинстве западных областях утром туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Днем 13-18°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 13-18 °, в Киеве около 14-16 °.
Напомним, пока в Украине удерживается относительное тепло, Европа готовится к первым проявлениям зимы. Исходя из предварительных прогнозов, уже вскоре местами может выпасть немало снега.
Также ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября. В западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.