Теплый день с дождями: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 25 октября, прогнозируется до +18°. В то же время в некоторых областях будет дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. В Житомирской, Винницкой и Одесской областях дожди. На остальной территории без осадков.

В большинстве западных областях утром туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Днем 13-18°.

Фото: какой будет погода в Украине 25 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 13-18 °, в Киеве около 14-16 °.