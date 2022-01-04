Теплее нормы. Климатологи подвели итоги декабря в Киеве

В декабре 2021 года среднемесячная температура декабря в Киеве составила 1,6 градусов мороза. Это выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 0,2 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную геофизическую обсерваторию .

Самым холодным днем было 24 декабря, когда минимальная температура снизилась под утро до 13,2 градусов мороза, а самым теплым - 11 декабря, когда максимальная температура достигла 7,2 градусов тепла.

По данным обсерватории, в Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 66 мм осадков, что составило 140% климатической нормы.