Теплее нормы. Климатологи подвели итоги декабря в Киеве

В декабре 2021 года среднемесячная температура декабря в Киеве составила 1,6 градусов мороза. Это выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 0,2 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную геофизическую обсерваторию.
Самым холодным днем было 24 декабря, когда минимальная температура снизилась под утро до 13,2 градусов мороза, а самым теплым - 11 декабря, когда максимальная температура достигла 7,2 градусов тепла.
По данным обсерватории, в Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 66 мм осадков, что составило 140% климатической нормы.
Напомним, 3 января в Киеве было установлено два температурных рекорда. Температура поднялась до 4,3 градуса, что на 0,3 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 1899 года. Кроме того, максимальная температура в столице 3 января поднялась до 8,2 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1 градусов