UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Теплее нормы. Климатологи подвели итоги декабря в Киеве

Автор: Александр Белоус

В декабре 2021 года среднемесячная температура декабря в Киеве составила 1,6 градусов мороза. Это выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 0,2 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную геофизическую обсерваторию.

Самым холодным днем было 24 декабря, когда минимальная температура снизилась под утро до 13,2 градусов мороза, а самым теплым - 11 декабря, когда максимальная температура достигла 7,2 градусов тепла.

По данным обсерватории, в Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 66 мм осадков, что составило 140% климатической нормы.

Напомним, 3 января в Киеве было установлено два температурных рекорда. Температура поднялась до 4,3 градуса, что на 0,3 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 1899 года. Кроме того, максимальная температура в столице 3 января поднялась до 8,2 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1 градусов

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Киеве