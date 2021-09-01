UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Теплее нормы: климатологи подвели итоги августа в Киеве

Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года в Киеве составила 21,1 градусов тепла. Это на 0,7 градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории.

По данным обсерватории, холоднее всего в столице было 27 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до 13,6 градусов тепла, а теплее всего - 17 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до градусов тепла.

Осадков в августе на проспекте Науки 37 выпало 65 мм, или 116% климатической нормы.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра в сентябре 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода