Тепліше за норму: кліматологи підбили підсумки серпня в Києві

Середньомісячна температура повітря у серпні 2021 року в Києві склала 21,1 градусів тепла. Це на 0,7 градусів вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії.

За даними обсерваторії, найхолодніше у столиці було 27 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 13,6 градусів тепла, а найспекотніше - 17 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до градусів тепла.

Опадів у серпні на проспекті Науки 37 випало 65 мм, або 116% кліматичної норми.