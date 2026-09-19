Тепла погода, але дощі у низці регіонів: синоптики дали прогноз на сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У північних і більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. На решті території без опадів.

У західних областях вранці туман. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 21-26°, у західних та північних областях 18-23°.

Фото: якою буде погода в Україні 19 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 18-23°, у Києві 21-23°.