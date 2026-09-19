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Теплая погода, но дожди в ряде регионов: синоптики дали прогноз на сегодня

07:00 19.09.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 19 сентября (Getty Images)

В Украине сегодня, 19 сентября, ожидается теплая погода - воздух прогреет до +26°. Однако в ряде регионов возможны небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В северных и большинстве центральных областей местами кратковременный дождь. На остальной территории без осадков.

В западных областях утром туман. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура днем 21-26°, в западных и северных областях 18-23°.

Фото: какой будет погода в Украине 19 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 18-23 °, в Киеве 21-23 °.

Напомним, ранее мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.

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