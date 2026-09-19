Теплая погода, но дожди в ряде регионов: синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В северных и большинстве центральных областей местами кратковременный дождь. На остальной территории без осадков.

В западных областях утром туман. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура днем 21-26°, в западных и северных областях 18-23°.

Фото: какой будет погода в Украине 19 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 18-23 °, в Киеве 21-23 °.