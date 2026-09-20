Тепла неділя, без дощів: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 18-25°, у південній частині до 28°.

Фото: якою буде погода в Україні 20 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 21-23°, у Києві до 23°.