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Тепла неділя, без дощів: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 20.09.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 20 вересня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 20 вересня, очікується тепла погода - повітря прогріє до +28°. Дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 18-25°, у південній частині до 28°.

Фото: якою буде погода в Україні 20 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 21-23°, у Києві до 23°.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.

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