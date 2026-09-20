Тепла неділя, без дощів: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 20 вересня, очікується тепла погода - повітря прогріє до +28°. Дощі не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 18-25°, у південній частині до 28°.
Фото: якою буде погода в Україні 20 вересня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 21-23°, у Києві до 23°.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.