Теплое воскресенье, без дождей: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура днем 18-25°, в южной части до 28°.

Фото: какой будет погода в Украине 20 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 21-23 °, в Киеве до 23 °.