Тепла неділя, без дощів: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 20 вересня (Getty Images)

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В Україні сьогодні, 20 вересня, очікується тепла погода - повітря прогріє до +28°. Дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вдень 18-25°, у південній частині до 28°. Фото: якою буде погода в Україні 20 вересня (інфографіка РБК-Україна) Погода у Києві У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 21-23°, у Києві до 23°.