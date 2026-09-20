Теплое воскресенье, без дождей: какой будет погода в Украине сегодня
07:00 20.09.2026 Вс
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Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 20 сентября (Getty Images)
В Украине сегодня, 20 сентября, ожидается теплая погода - воздух прогреет до +28°. Дожди не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.
Температура днем 18-25°, в южной части до 28°.
Фото: какой будет погода в Украине 20 сентября (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 21-23 °, в Киеве до 23 °.
Напомним, ранее мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.