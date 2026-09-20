Теплое воскресенье, без дождей: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 20 сентября (Getty Images)

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В Украине сегодня, 20 сентября, ожидается теплая погода - воздух прогреет до +28°. Дожди не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура днем 18-25°, в южной части до 28°. Фото: какой будет погода в Украине 20 сентября (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 21-23 °, в Киеве до 23 °.