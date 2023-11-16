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Тепер не секрет. У ГУР розповіли деталі про проект Black Box (відео)

Архівне фото: У ГУР розповіли деталі про проект Black Box (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Боєць Головного управління розвідки Міноборони України розповів деталі про проект Black Box. Всередині таємної коробки знаходився дрон "Бобер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим".

"Це - "Колібрі". Він - спецпризначенець ГУР МОУ, той, хто працює з "коробкою", і той, хто її розкриває", - йдеться у повідомленні.

 

 

Зазначається, що в "Black Box" міститься, зокрема, український баражувальний боєприпас "Бобер", здатний долати до 800 км. 

"Повернись живим" пише, що це лише одна зі складових "коробки".

Black Box

Black Box - це спільний таємний проккт Головного управління розвідки, Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова.

Минулого року за запитом ГУР фонд "Повернись живим" спільно з Лаченковим зібрав 230 млн гривень на проєкт Black Box, який є масштабуванням попередньої, так само секретної ініціативи з фондом, загальною вартістю 40 млн гривень.

У червні Головне управління розвідки Міноборони України заявляло, що секретний проєкт Black Box вже завдав російським окупантам збитків на 700 млн доларів.

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