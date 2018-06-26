Теперь с полным приводом: автомобили PEUGEOT доступны в исполнении 4x4 от DANGEL

Теперь коммерческие и некоторые пассажирские модели PEUGEOT, а именно пассажирские Partner и Traveller и коммерческие Expert и Boxer, можно заказать с полным приводом. Данное предложение стало возможным, благодаря сотрудничеству PEUGEOT с компанией Dangel и особенно заинтересуют клиентов, которые регулярно эксплуатируют автомобили в сложных дорожных условиях.

Качественная и надежная трансформация автомобилей PEUGEOT в полноприводные гарантируется сотрудничеством с компанией Dangel, которое началось более 30 лет назад с переоборудования пикапа Peugeot 504 . Все продукты и разработки Dangel подтверждены сертификатом ISO 9001 и проверены на практике неоднократным успешным участием в ралли Дакар. Переоборудование осуществляется на собственных мощностях Dangel, расположенных на Юго-Востоке Франции.

Преобразование моделей PEUGEOT в полноприводные версии доступно для четырех моделей: пассажирских PEUGEOT Partner и PEUGEOT Traveller и коммерческих PEUGEOT Expert и PEUGEOT Boxer. Украинским клиентам предлагаются два варианта преобразования:

Система «4Х4 Traction Control» - система полного привода с блокировкой заднего дифференциала. Данная система дает следующие режимы работы: 2WD - только передний привод помогает экономить топливо при движении по дорогам с хорошим дорожным покрытием; 4WD AUTO - автоматическое подключение полного привода при езде по скользким дорогам; R.LOCK - жесткое подключение полного привода и блокировки заднего дифференциала для максимальной проходимости на бездорожье.

Система «Trek 2WD» - передний привод с дифференциалом повышенного трения, позволяющий улучшить проходимость автомобиля на бездорожье.

Кроме того, доработки Dangel включают в себя повышенный клиренс 195 мм и дополнительные пластины для защиты компонентов днища (в зависимости от модели автомобиля).

Таким образом, клиенты предлагают широкий выбор полноприводных моделей PEUGEOT для различных целей, задач и бюджета:

PEUGEOT Partner (пассажирский) с системой «Trek 2WD» по цене от 611 720 грн;

PEUGEOT Partner (пассажирский) с системой «Traction Control 4х4» по цене от 863 300 грн;

PEUGEOT Traveler с системой «Trek 2WD» по цене от 1 107 500 грн;

PEUGEOT Traveler с системой «Traction Control 4х4» по цене от 1 349 600 грн;

PEUGEOT Expert с системой «Trek 2WD» по цене от 837 500 грн;

PEUGEOT Expert с системой «Traction Control 4х4» по цене от 1 1070 150 грн;

PEUGEOT Боксер c cистемой «Traction Control 4х4» по цене от от 1 105 130 грн.

Трансформированные полноприводные версии автомобилей уже доступны для заказа в Украине.

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