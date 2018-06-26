Теперь с полным приводом: автомобили PEUGEOT доступны в исполнении 4x4 от DANGEL

Теперь коммерческие и некоторые пассажирские модели PEUGEOT, а именно пассажирские Partner и Traveller и коммерческие Expert и Boxer, можно заказать с полным приводом. Данное предложение стало возможным, благодаря сотрудничеству PEUGEOT с компанией Dangel и особенно заинтересуют клиентов, которые регулярно эксплуатируют автомобили в сложных дорожных условиях.
Качественная и надежная трансформация автомобилей PEUGEOT в полноприводные гарантируется сотрудничеством с компанией Dangel, которое началось более 30 лет назад с переоборудования пикапа Peugeot 504 . Все продукты и разработки Dangel подтверждены сертификатом ISO 9001 и проверены на практике неоднократным успешным участием в ралли Дакар. Переоборудование осуществляется на собственных мощностях Dangel, расположенных на Юго-Востоке Франции.
Преобразование моделей PEUGEOT в полноприводные версии доступно для четырех моделей: пассажирских PEUGEOT Partner и PEUGEOT Traveller и коммерческих PEUGEOT Expert и PEUGEOT Boxer. Украинским клиентам предлагаются два варианта преобразования:
Кроме того, доработки Dangel включают в себя повышенный клиренс 195 мм и дополнительные пластины для защиты компонентов днища (в зависимости от модели автомобиля).
Таким образом, клиенты предлагают широкий выбор полноприводных моделей PEUGEOT для различных целей, задач и бюджета:
Трансформированные полноприводные версии автомобилей уже доступны для заказа в Украине.