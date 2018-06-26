Тепер з повним приводом: автомобілі PEUGEOT доступні у виконанні 4x4 від DANGEL

Тепер комерційні та деякі пасажирські моделі PEUGEOT, а саме пасажирські Partner і Traveller і комерційні Expert і Boxer, можна замовити з повним приводом. Дана пропозиція стало можливим, завдяки співпраці PEUGEOT з компанією Dangel і особливо зацікавлять клієнтів, які регулярно експлуатують автомобілі в складних дорожніх умовах.

Якісна і надійна трансформація автомобілів PEUGEOT в повнопривідні гарантується співпрацею з компанією Dangel, яке почалося більше 30 років тому з переобладнання пікапа Peugeot 504. Всі продукти і розробки Dangel підтверджені сертифікатом ISO 9001 і перевірені на практиці неодноразовим успішною участю в ралі Дакар. Переобладнання здійснюється на власних потужностях Dangel, розташованих на Південному Сході Франції.

Перетворення моделей PEUGEOT в повнопривідні версії доступно для чотирьох моделей: пасажирських PEUGEOT Partner і PEUGEOT Traveller і комерційних PEUGEOT Expert і PEUGEOT Boxer. Українським клієнтам пропонуються два варіанти перетворення:

Система «4Х4 Traction Control» - система повного приводу з блокуванням заднього диференціала. Дана система істотно підвищує прохідність автомобіля і пропонує такі режими роботи: 2WD - тільки передній привід допомагає економити паливо при русі по дорогах з хорошим дорожнім покриттям; 4WD AUTO - автоматичне підключення повного приводу при їзді по слизьких дорогах; R.LOCK - жорстке підключення повного приводу і блокування заднього диференціала для максимальної прохідності на бездоріжжі.

Система «Trek 2WD» - передній привід з диференціалом підвищеного тертя, який дозволяє поліпшити прохідність автомобіля на бездоріжжі.

Крім того, доопрацювання Dangel включають в себе підвищений кліренс 195 мм і додаткові пластини для захисту компонентів днища (в залежності від моделі автомобіля).

Таким чином, клієнтам пропонується широкий вибір повнопривідних моделей PEUGEOT для різних цілей, завдань і бюджету:

PEUGEOT Partner (пасажирський) з системою «Trek 2WD» за ціною від 611 720 грн;

PEUGEOT Partner (пасажирський) з системою «Traction Control 4х4» за ціною від 863 300 грн;

PEUGEOT Traveller з системою «Trek 2WD» за ціною від 1 107 500 грн;

PEUGEOT Traveller з системою «Traction Control 4х4» за ціною від 1 349 600;

PEUGEOT Expert з системою «Trek 2WD» за ціною від 837 500 грн;

PEUGEOT Expert з системою «Traction Control 4х4» за ціною від 1 1070 150 грн;

PEUGEOT Boxer c Cистема «Traction Control 4х4» за ціною від від 1 105 130 грн.

Трансформовані повнопривідні версії автомобілів вже доступні для замовлення в Україні.

PEUGEOT