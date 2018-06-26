Тепер з повним приводом: автомобілі PEUGEOT доступні у виконанні 4x4 від DANGEL

Тепер комерційні та деякі пасажирські моделі PEUGEOT, а саме пасажирські Partner і Traveller і комерційні Expert і Boxer, можна замовити з повним приводом. Дана пропозиція стало можливим, завдяки співпраці PEUGEOT з компанією Dangel і особливо зацікавлять клієнтів, які регулярно експлуатують автомобілі в складних дорожніх умовах.
Якісна і надійна трансформація автомобілів PEUGEOT в повнопривідні гарантується співпрацею з компанією Dangel, яке почалося більше 30 років тому з переобладнання пікапа Peugeot 504. Всі продукти і розробки Dangel підтверджені сертифікатом ISO 9001 і перевірені на практиці неодноразовим успішною участю в ралі Дакар. Переобладнання здійснюється на власних потужностях Dangel, розташованих на Південному Сході Франції.
Перетворення моделей PEUGEOT в повнопривідні версії доступно для чотирьох моделей: пасажирських PEUGEOT Partner і PEUGEOT Traveller і комерційних PEUGEOT Expert і PEUGEOT Boxer. Українським клієнтам пропонуються два варіанти перетворення:
Крім того, доопрацювання Dangel включають в себе підвищений кліренс 195 мм і додаткові пластини для захисту компонентів днища (в залежності від моделі автомобіля).
Таким чином, клієнтам пропонується широкий вибір повнопривідних моделей PEUGEOT для різних цілей, завдань і бюджету:
Трансформовані повнопривідні версії автомобілів вже доступні для замовлення в Україні.