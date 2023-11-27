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Тепер полетить до окупантів. Прикордонники під Куп'янськом знешкодили ворожий FPV-дрон

Куп'янський район, Понеділок 27 листопада 2023 15:56
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Тепер полетить до окупантів. Прикордонники під Куп'янськом знешкодили ворожий FPV-дрон Архівне фото: Прикордонники під Куп'янськом знешкодили ворожий FPV-дрон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Куп'янському напрямку змогли виявити та знешкодити ворожий FPV-дрон, який летів на позиції бійців разом із вибухівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Дрон-камікадзе приземлено й "перевзуто", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Куп'янському напрямку прикордонники бригади "Сталевий Кордон" за допомогою антидронової рушниці успішно приземлили ворожий FPV-дрон з вибухівкою.

Тепер полетить до окупантів. Прикордонники під Куп'янськом знешкодили ворожий FPV-дрон

"Сапери знешкодили вибухову частину і тепер, після перепрограмування, дрон-вбивця точно полетить у правильному напрямку", - додали у ДПСУ.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нещодавно в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що на Куп'янському напрямку окремі військовослужбовці російських окупаційних військ скаржаться на постійні втрати в живій силі через невдалі наступальні дії та заявляють про небажання вести їх надалі.

Начальник служби зі зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо також повідомляв, що російські окупанти шукають "слабину в обороні" українських військ поблизу Куп'янська. Загарбники хочуть знову захопити місто.

А сьогодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Куп'янському напрямку для штурмів українських позицій росіяни використовують підрозділи, сформовані з колишніх ув'язнених та екснайманців ПВК "Вагнера".

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