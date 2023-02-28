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Тепер остаточно. Путін погодив призупинення участі РФ в ядерному договорі

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 28 лютого, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про тимчасове припинення участі РФ у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.

"Призупинити дію Договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами із заходів щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаного в місті Празі 8 квітня 2010 року", - йдеться в документі.

Зазначається, що закон набирає чинності з дня офіційного опублікування, а рішення про поновлення участі Росії у договорі може ухвалити тільки президент.

Нагадаємо, раніше російський диктатор оголосив про одностороннє призупинення участі в ДСНО.

Пізніше Рада федерації РФ ухвалила закон про призупинення участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Путін заявив, що Росія має зрозуміти, на що претендують такі країни НАТО, як Франція та Британія, і як країна-агресор враховуватиме їх стратегічні арсенали.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія не відновлюватиме участь у договорі з контролю над ядерними озброєннями зі США, якщо Вашингтон не прислухається до позиції Москви.

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Російська Федерація