ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Теперь официально: Украина вышла из соглашения с СНГ по защите интеллектуальной собственности

Новина українською →
Украина, Пятница 09 июля 2021 08:46
Теперь официально: Украина вышла из соглашения с СНГ по защите интеллектуальной собственности Фото: закон о выходе Украины из еще одного соглашения СНГ вчера опубликовали в "Голосе Украины" (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Украина сегодня официально вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в защите интеллектуальной собственности. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию документа в "Голосе Украины".

Закон предусматривает выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Это соглашение подписали 19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге, а Верховная рада ратифицировала его 21 декабря 2011 года.

В Кабинете министров ранее подчеркивали, что представители Украины длительное время не участвуют в заседаниях Межгосударственного совета, Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Также наше государство не применяет положения Соглашения о сотрудничестве с уполномоченными (компетентными) органами в сфере интеллектуальной собственности.

Напомним, соответствующий закон Рада приняла в середине июня.

Как писало РБК-Украина, в середине мая Кабинет министров одобрил проект закона о выходе из Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНГ соглашение Закон
NEWS
В Украине 655 новых случаев коронавируса
В Украине 655 новых случаев коронавируса
DAILY
Опаснее чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Опаснее чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире